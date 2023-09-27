Sudan'da 21 kişi koleradan hayatını kaybetti

Sudan'da kolera nedeniyle 21 kişi öldü.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilk vakaları Gadarif'in doğu Gallabat bölgesindeki Hatır köyünde görülen hastalık sebebiyle 18 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Eyalette şüpheli vaka sayısının 265'e ulaştığı aktarılan açıklamada, başkent Hartum'un Hac Yusuf bölgesinde de 13 şüpheli vaka tespit edildiği ve bunlardan 3'ünün hayatını kaybettiği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütünden dün yapılan açıklamada, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana çatışmaların sürdüğü ülkenin doğusunda kolera ve dang humması vakaları rapor edildiği bildirilmişti.

Sudan Doktorlar Sendikası da dün kolera, dang humması, kızamık ve sıtmanın yayıldığı konusunda uyarıda bulunarak uluslararası örgütlere destek çağrısı yapmıştı.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve HDK arasındaki çatışmalar başlamıştı.

BM'ye göre en az 5 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 12 bin kişinin yaralandığı çatışmalar nedeniyle 5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Burhan, 6 Eylül'de, devlete karşı isyan ettiği, vatandaşlara karşı ağır ihlallerde bulunduğu ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote ettiği gerekçesiyle HDK'yi feshetme kararı almıştı.

Burhan, uluslararası toplumun, orduyla nisan ortasından beri çatışan HDK'nin "terörist grup" olarak kabul etmesi için çağrıda bulunmuştu.