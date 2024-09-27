Sudan'da 500'den fazla kişi kolera salgını sebebiyle hayatını kaybetti

Sudan'daki kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 506'ya çıktığı bildirildi.

Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki kolera vakalarının sayısının 15 bin 577'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, kolera sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 506'ya ulaştığı kaydedildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da sağlık sisteminin etkin çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması, hayatı daha da zorlaştırıyor.