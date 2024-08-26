Sudan'da barajın yıkılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Port Sudan şehrine 20 kilometre uzaklıktaki Arbaat Barajı'nın yıkılması sonucu 4 kişinin öldüğünü bildirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Sudan'ın doğusundaki Kızıldeniz eyaletinin merkezi Port Sudan yakınında kurulan ve eyaletin ana içme su kaynağı olan Arbaat Barajı, aşırı yağışlar nedeniyle dün yıkıldı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Port Sudan'a 20 kilometre uzaklıktaki barajın yıkılması sonucu 4 kişinin sellerde boğulduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, onlarca kişinin mahsur kaldığı belirtildi.