Sudan'da bir köye yapılan saldırılarda ölü sayısı 180'e yükseldi

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinin Ved en-Nora köyüne yaptığı saldırılarda ölü sayısının 180'e yükseldiğini bildirdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinin Ved en-Nora köyüne yaptığı saldırılarda ölü sayısının 180'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "HDK milislerinin Cezira eyaletinin Ved en-Nora köyünde gerçekleştirdiği menfur katliam, aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 180'den fazla silahsız köylünün hayatına mal oldu." ifadeleri kullanıldı.

"Ved en-Nora katliamı, uluslararası alanda tanınan terörist grupların suçlarını aşıyor." denilen açıklamada, bunun "uluslararası toplumun HDK'nin ve onun yabancı paralı askerlerine karşı eylemsizliğinin yansımalarından kaynaklandığı" öne sürüldü.

Açıklamada, "Bu 1994'te Ruanda'daki soykırım katliamlarında izlenen yaklaşıma benziyor. Bu katliamın uluslararası toplumun HDK'ye bakışında bir dönüm noktası olması gerekiyor. Onlar tüm insanlığa tehdit oluşturan bir terör örgütü olarak görülmeli" değerlendirmesi yapıldı.