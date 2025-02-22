Sudan'da kolera salgını: 2 günde 83 ölü

Sudan'ın güneyindeki Beyaz Nil eyaletinde yayılmaya başlayan kolera nedeniyle son iki günde 83 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sivil toplum kuruluşu Sudan Doktorlar Ağından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Beyaz Nil eyaletinde, son iki günde 1197 kolera vakası kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, eyalette salgın nedeniyle 83 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Hastalığın yayılması nedeniyle Beyaz Nil eyaletindeki sağlık durumunun "felaket düzeyinde" olduğu belirtilen açıklamada, sağlık yetkililerine çok sayıda merkez açma, farkındalık kampanyalarını yoğunlaştırma, pazarları dezenfekte etme ve içme suyunun geleneksel yöntemlerle dağıtımının önüne geçmeleri çağrısı yapıldı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünden yapılan açıklamada da "Onlarca kişi hayatını kaybetti ve 800'den fazla kişi, Sudan Sağlık Bakanlığının Beyaz Nil eyaletindeki Kosti Eğitim Hastanesindeki kolera tedavi merkezinde akut sulu ishal nedeniyle tedavi görüyor." ifadeleri kullanıldı.

Çarşamba gecesi kolera tedavi merkezine 100 hastanın kabul edildiği aktarılan açıklamada, "Cuma öğleden sonra sayı 800'ü aştı ve hastalar Beyaz Nil eyaletindeki Kosti Hastanesine kaldırıldı." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da dün, Beyaz Nil eyaletinde yüzlerce kolera vakası kaydedildiğini, bunun çocuklar ve aileleri için büyük tehlike oluşturduğunu kaydetmişti.

Sudan'da haziranda başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açmıştı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos 2024'te, kolerayı salgın olarak ilan etmişti.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülke çapında 53 bin 735 kolera vakası tespit edilmiş ve salgın nedeniyle 1430 kişi yaşamını yitirmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 1 Ekim 2024'te, 5 yaş altı 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalıklara yakalanma riski altında olduğunu bildirmişti.

UNICEF de 5 Ekim 2024'te Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde, salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.