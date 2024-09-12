Sudan'da kolera salgını: 242 kişi öldü

Sudan Sağlık Bakanlığı, kolera salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 242'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 18 eyaletin 8'inde yayılan kolera salgınında vaka sayısının 6 bin 968'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 242'ye yükseldiği ifade edildi.

YAĞIŞLAR VE SELLER NEDENİYLE 212 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada, ülkede hazirandan bu yana etkili olan, koleranın yayılmasına yol açan yağışlar ve seller yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının da 212'ye çıktığı bilgisi verildi.

Açıklamada, 11 eyalette yağışlar ve sellerden etkilenen kişilerin sayısının 250 bin 111'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü, sağlık sisteminin etkin çalışmadığı ülkede salgın hastalıkların yayılması, insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

Sudan'da temmuz ile ekim aylarındaki sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev ve iş yeri ile tarım arazileri zarar görüyor.