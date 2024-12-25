Sudan'da kolera salgını: Can kaybı 1.258'e yükseldi

Kuzeydoğu Afrika ülkesi Sudan'da kolera salgını nedeniyle meydana gelen can kaybı 1.258'e yükseldi.

Sudan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 48 bin 598'e ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1258'e çıktığı bildirildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Ekim'de, 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de, Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.