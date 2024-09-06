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Sudan'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 156'ya çıktı

Sudan'daki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya çıktığı bildirildi.

Sağlık
  • 06.09.2024 00:34
  • Giriş: 06.09.2024 00:34
  • Güncelleme: 06.09.2024 00:37
Kaynak: AA
Sudan'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 156'ya çıktı
AA

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera salgınına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkedeki kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 156'ya yükseldiği ifade edildi.

Toplam vaka sayısının 4 bin 419'a ulaştığı bilgisi verilen açıklamada, salgınla mücadele için acilen daha fazla merkeze ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Ülkede hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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