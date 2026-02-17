Sudan'da pazar yerine İHA saldırısı: En az 28 kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın orta kesimindeki Kordofan bölgesinde bir pazar yerine İHA'lardan atılan füzeler isabet etti. Saldırıda en az 28 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Sivillere yönelik şiddet olaylarını izleyen ve belgeleyen Acil Durum Avukatları (Emergency Lawyers) grubu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İHA'ların Kuzey Kordofan eyaletine bağlı Sodari kasabasındaki el-Safiya pazarını bombaladığını duyurdu. Pazar günü gerçekleşen bombardımanın, pazar yerinin hınca hınç insanla dolu olduğu bir sırada meydana geldiğini belirten grup, bu durumun "insani trajediyi daha da derinleştirdiğini" ve ölü sayısının artmasının muhtemel olduğunu vurguladı.

Grup tarafından yapılan açıklamada, "Saldırı; kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere pazar yerinin sivillerle dolup taştığı bir anda gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.

"SİVİL YAŞAMA YÖNELİK AĞIR İHLAL"

Halk TV'de yer alan habere göre, söz konusu açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Yerleşim bölgelerini hedef almak amacıyla İHA'ların tekrar eden kullanımı, sivil yaşamın ciddi şekilde hiçe sayıldığını göstermekte ve eyalette günlük yaşamdan geriye kalan ne varsa tehdit eden bir tırmanışa işaret etmektedir. Bu nedenle, çatışmanın her iki tarafının da İHA saldırılarını derhal durdurmasını talep ediyoruz."

Söz konusu bölge, Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında üç yıldır devam eden savaşın şu anki en şiddetli cephe hattını oluşturuyor. Çöl ticaret yollarının kesişim noktasında bulunan uzak bir kasaba olan Sodari, RSF'nin aylardır kuşatma altına almaya çalıştığı Kuzey Kordofan'ın başkenti el-Ubeyd'in 230 km (132 mil) kuzeybatısında yer alıyor.

Kordofan bölgesi, ülkenin hayati öneme sahip doğu-batı ekseni üzerinde her iki tarafın da kontrolü ele geçirmek için çatışması nedeniyle, ölümcül İHA saldırılarında ciddi bir artışa sahne oldu. Bu eksen, batıda RSF'nin elindeki Darfur bölgesini, el-Ubeyd üzerinden ordunun kontrolündeki başkent Hartum'a ve Sudan'ın geri kalanına bağlıyor. Geçen yıl Darfur'daki hakimiyetini pekiştiren RSF, Sudan'ın merkezi koridorunu ele geçirmek amacıyla petrol ve altın zengini Kordofan üzerinden doğuya doğru ilerleyişini sürdürüyor.

ORDU SALDIRIYI REDDETTİ

Acil Durum Avukatları grubu, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Pazar günü pazar yerini hedef alan İHA'ların orduya ait olduğunu iddia etti.

Basına demeç verme yetkileri olmadığı için isimlerinin gizli kalması kaydıyla The Associated Press (AP) haber ajansına konuşan iki askeri yetkili ise ordunun sivil altyapıyı hedef almadığını belirterek saldırı suçlamasını reddetti.

Bölgedeki şiddet sarmalı bununla sınırlı değil; bir hafta önce Kuzey Kordofan'daki Rahad şehri yakınlarında bir İHA, yerinden edilmiş aileleri taşıyan bir aracı vurmuş, aralarında sekiz çocuğun da bulunduğu en az 24 kişiyi öldürmüştü. Bu saldırıdan sadece bir gün önce de Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait bir yardım konvoyu yine İHA'lar tarafından vurulmuştu.

KORDOFAN BÖLGESİ ÇATIŞMALARIN ODAK NOKTASI

RSF ile Sudan ordusu arasındaki çatışmalar, Nisan 2023'te ülke genelinde topyekûn bir savaşa dönüştü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, şu ana kadar en az 40.000 kişi hayatını kaybetti ve 12 milyon kişi yerinden edildi. Yardım kuruluşları, geniş ve ulaşılması güç bölgelerdeki çatışmaların erişimi engellemesi nedeniyle, gerçek ölü sayısının resmi rakamların katbekat üzerinde olabileceğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Şefi yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, savaşan tarafların stratejik bölgelerin kontrolü için rekabet etmesi nedeniyle Kordofan bölgesinin "istikrarsız ve çatışmaların odak noktası" olmaya devam ettiğini söyledi.

Çatışmalarda her iki taraf da vahşet uygulamakla suçlanıyor. BM İnsan Hakları Ofisi Cuma günü yayınladığı raporda, RSF'nin Ekim ayı sonlarında Darfur'da başlattığı "ölçeği ve vahşetiyle şok edici yoğun şiddet dalgası" sırasında, üç gün içinde 6.000'den fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı. BM'ye göre, RSF'nin eskiden askeri bir kale olan el-Faşir şehrini ele geçirmek için Ekim ayı sonlarında başlattığı taarruz, savaş suçları ve olası insanlığa karşı suçlar kapsamına giren yaygın vahşet eylemlerini içeriyordu.

Savaş, dünyanın en büyük açlık ve yerinden edilme krizini yarattı. Ayrıca ülkeyi fiilen ikiye böldü: Ordu merkezi, kuzey ve doğu bölgelerini elinde tutarken; RSF batıyı ve müttefikleriyle birlikte güneyin bazı kısımlarını kontrol ediyor.