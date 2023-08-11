Sudan'da savaş suçları komitesinin başkanlığına Başsavcı getirildi

Sudan Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Sudan Başsavcısı'nı paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) ihlallerini ve savaş suçlarını araştırmakla sorumlu komitenin başkanlığına atadı.

Egemenlik Konseyi basın ofisinden yapılan açıklamada, Burhan'ın, henüz adı açıklanmayan Başsavcı'yı, "isyancı" HDK güçlerinin ihlallerini soruşturacak komitenin başına getirdiği belirtildi.

Burhan, geçen hafta, "HDK'nin ihlalleri ve savaş suçlarının" belgelenmesi amacıyla bir komite kurulmasını kararlaştırmıştı.

Yaklaşık iki aydır ateşkesin uygulanmadığı Sudan'da, iki taraf da birbirini insan hakları ihlalleri ve savaş suçu işlemekle itham ediyor.

- Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Başkent Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.