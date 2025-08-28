Sudan'da yağışlar ve seller sebebiyle 1070 kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan’ın kuzeyindeki Nil Nehri eyaletinde şiddetli yağış ve seller nedeniyle yüzlerce kişinin yerinden olduğunu açıkladı.

IOM'dan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Nil Nehri eyaletinde meydana gelen sağanak ve sellerin, çok sayıda köyde ciddi hasara yol açtığı bildirildi.

Açıklamada, sahadaki ekiplerin aktardığına göre, 214 evin tamamen yıkıldığı, 415 evin kısmen zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

YERİNDEN EDİLENLER AÇIK ALANLARA SIĞINDI

Yağışlar ve seller sebebiyle 1070 kişinin yerinden olduğu belirtilen açıklamada, yerinden edilen ailelerin bir kısmının açık alanlara sığınırken, bir kısmının da çevre köylerdeki topluluklar tarafından misafir edildiği kaydedildi.

Sudan'ın Nil Nehri ve Sinnar eyaletlerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı evlerin çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede temmuz ve ekim ayları arasında etkili olan yağmurların yol açtığı sel ve taşkınlarda her yıl 100'ü aşkın kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.