Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yerinden edilen kişi sayısı yaklaşık 2 kat arttı

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmaların ardından ülke içinde yerinden edilenlerin sayısı yaklaşık 2 kat artarak 7,1 milyona yükseldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan'da 7,1 milyon kişi yerinden edilirken, bunların 3,8 milyonu 15 Nisan'da Sudan'da ordu ve HDK arasında başlayan çatışmaların ardından göç etmek zorunda kaldı.

Ülke içinde yerinden edilmelerin çoğu Darfur'un bazı bölgeleri, Nil Nehri ve Beyaz Nil eyaletlerinde gerçekleşti.

Sudan'da devam eden çatışmalar, gıda, su, ilaç ve yakıt kıtlığını beraberinde getirirken, ciddi bir insani krize de neden oldu.