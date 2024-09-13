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Sudan'daki kolera salgınında ölenlerin sayısı 252'ye çıktı

Sudan'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 8 eyalette yayılan salgında toplam vaka sayısının da 7 bin 296'ya çıktığı belirtildi.. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 252'ye yükseldi.

Sağlık
  • 13.09.2024 10:34
  • Giriş: 13.09.2024 10:34
  • Güncelleme: 13.09.2024 10:34
Kaynak: AA
Sudan'daki kolera salgınında ölenlerin sayısı 252'ye çıktı
Fotoğraf: AA

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 252'ye ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 8 eyalette yayılan salgında toplam vaka sayısının da 7 bin 296'ya çıktığı belirtildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması, insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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