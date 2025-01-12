Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Gine Bissau'da temaslarda bulundu

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Batı Afrika turu kapsamında Gine Bissau'da Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Embalo'nun davetlisi olarak Gine Bissau'yu ziyaret eden Burhan, resmi törenle karşılandı.

İki lider arasında Gine Bissau'nun başkenti Bissau'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayında baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapıldı.

Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin desteklenmesi yolları ele alındı.

- "Seçkin ilişkiler"

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Gine-Bissau'yu ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki "seçkin" ilişkilere işaret etti.

Sudan'daki duruma ilişkin Embalo'ya bilgi veren Burhan, Afrika kıtasında çatışmaları körüklemeye çalışan sömürgeci ülkeler olduğunun altını çizdi.

Burhan, Afrika'nın, işlerine yabancı müdahalelere karşı koyabilecek bir uyanış yaşadığını belirterek, eski ve modern sömürgeciliğe karşı ayaklanan bazı Afrika ülkelerini takdir ettiklerini söyledi.

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ise Burhan'ın ülkeyi ziyaretini ve davetine verdiği yanıtı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Gine Bissau ve Sudan halkları arasında tarihi ilişkiler olduğuna dikkati çeken Embalo, Sudan'da en kısa sürede barışın sağlanması yönündeki temennisini dile getirdi.

İki lider, iki ülke arasındaki işbirliği dosyalarının değerlendirilmesi amacıyla ortak bakanlar düzeyinde komiteler kurulmasının gerekliliğini vurguladı.

Burhan, dün, Mali'yi ziyaret etmiş ve Devlet Başkanı Assimi Goita ile görüşmüştü.