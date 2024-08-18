Sudan hükümeti, ABD ve Mısır ile görüşmek için Kahire'ye bir heyet gönderecek

Sudan hükümeti, ABD ve Mısır'ın isteğiyle "hükümetin Cidde Bildirgesi'nin uygulama vizyonunu" görüşmek üzere Kahire'ye bir heyet göndereceğini bildirdi.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Sudan hükümeti, ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello ile temasa ve Mısır hükümetinin talebine istinaden Kahire'ye bir heyet gönderecek" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, heyetin, ABD ve Mısır ile "Cidde Bildirgesi'nin uygulanmasına ilişkin vizyonunu" görüşeceği bilgisi paylaşıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 23 Temmuz'da, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) ateşkes müzakereleri için 14 Ağustos'ta İsviçre'ye davet ettiğini bildirmişti.

Blinken, Cidde müzakere sürecinin önemine ve devam ettirilmesi gerektiğine işaret ederek, ateşkes müzakerelerinin ABD ve Suudi Arabistan tarafından yürütüleceğini, aynı zamanda Afrika Birliği, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Birleşmiş Milletlerin gözlemci olarak katılacağı bilgisini paylaşmıştı.

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Perriello, 16 Ağustos'ta, görüşmelerinin 3. gününde devam ettiğini, HDK heyetinin görüşmelerin başlaması için burada hazır bulunduğunu ve ordunun katılmaya karar vermesi gerektiğini ifade etmişti.

Perriello, dün ise ABD, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, BAE, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği heyetlerinin de görüşmeye devam ettiğini kaydetmişti.

Sudan hükümeti, yeni platforma gerek olmadığı ve BAE'nin gözlemci olarak bu görüşmelere katılmama isteği gibi gerekçelerle Cenevre müzakerelerine itiraz etmişti.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde geçen yıl varılan anlaşmalara bağlı kalınması gerektiğini ifade eden Sudan hükümeti, ABD'nin "isyancı milislerini (HDK) Cidde Bildirgesini uygulamaya zorlama konusunda kararlı olmadığını" savunmuştu.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs 2023'te "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

ABD ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler yoluyla imza altına alınan bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilerek, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğu vurgulanmıştı.

Sudan ordusu, HDK'nin, başkent Hartum'da sivil yerleşim yerleri ve kamu tesislerini boşaltmadığını, tekrarlayan ihlalleri gerekçe göstererek temmuzda Cidde'deki görüşmelerden çekilmişti.

Suudi Arabistan, ABD ve IGAD, 29 Ekim 2023'te, çatışan tarafların heyetlerinin tekrar görüşmelere başladığını duyurmuştu. Bu müzakere turu da 4 Aralık 2023'te çıkmaza girip süresiz olarak ertelenmişti.

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 16 aydır devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.