Sudan'ın Cezira eyaletinde HDK'nin dağıttığı yemekten zehirlenen 79 kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın orta kesimlerindeki Cezira eyaletinde yaklaşık 19 aydır ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) dağıttığı yemekten zehirlenen 79 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Aktivistlerden oluşan "Ortanın Çağrısı" adlı sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada, HDK'nin 14 gündür Cezira'nın el-Hilaliyye şehrini kuşattığı belirtildi.

Açıklamada, el-Hilaliyye'nin büyük bir hapishaneye dönüştüğü ve şehirdekilerin "kesin ölüm" ile karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Şehirdekilerin, en temel asgari yaşam gereksinimlerinin yanı sıra tıbbi bakım ve ilaçtan mahrum oldukları ifade edilen açıklamada, HDK'nin dağıttığı yemekten zehirlenen 79 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan, son iki günde HDK'nin, 12 kişiyi gerçek mermi ile vurarak öldürdüğü belirtilen açıklamada, insani ve uluslararası kuruluşlara şehirde mahsur kalanları kurtarmak için müdahale çağrısı yapıldı.

Sudan Doktorlar Sendikasından yapılan açıklamada da "Cezira eyaletinin doğusundaki bölgeler, HDK tarafından başlatılan şiddetli saldırıların sonucu olarak daha da kötüleşen insani felaketle karşı karşıyadır. Bu bölgeler, sistematik intikam saldırılarına tanık oluyor. Binlerce kişi ya öldürüldü ya da yerinden edildi." ifadeleri kullanıldı.