Sudan'ın Sinnar ve Kuzey eyaletlerinde "olağanüstü hal" ilan edildi

Sudan'ın orta kesimlerindeki Sinnar eyaleti ile ülkenin kuzeyindeki Kuzey eyaletinde "olağanüstü hal" ilan edildi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, Sinnar eyaleti valisi Tevfik Muhammed Ali, bugün itibarıyla eyalette olağanüstü hal ilan etti ve 19.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkmayı yasakladı.

Asker, polis ve emniyet teşkilatından bir "güvenlik hücresi" oluşturma kararı alan Ali, ruhsatsız tüm motosiklet ve arabalara el koyacaklarını bildirdi.

Ali, Sinnar eyaleti hükümetinin, tehlikelere karşı hazır olduğunu, eyaletin giriş ve çıkışlarını izlediklerini, "isyancılarla (orduyla nisan ortasından beri çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri) mücadelede hoşgörülü olmayacaklarını, isyancılarla anlaşmaya ve komplo kurmaya cesaret eden herkese kanunun gerektirdiği şekilde davranılacağını" vurguladı.

Kuzey eyaletinde de Vali Abdin Avadallah, eyalet sınırları içinde olağanüstü hal ilan etti ve 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağıyla ilgili kararname yayımladı.

Kararın, devleti tehdit eden güvenlik koşullarıyla ilgili olarak, vatandaşların mal ve can güvenliğinin korunması amacıyla alındığını aktaran Avadallah, söz konusu saatlerde tüm mağaza, kafe ve parkların açılmasını ve vatandaşların toplanmasını yasakladı.

Kuzey eyaleti sınırları içerisinde motosiklet kullanımının da yasaklandığını ifade eden Avadallah, bu kararları ihlal edenlere 6 ay hapis cezası veya 1 milyon Sudan Cüneyhi (yaklaşık bin dolar) para cezası verileceğini kaydetti.

- Sudan ordusu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Aralık sabahı ülkenin orta kesimindeki Vad Medeni kentinin kuzey kırsalında başlayan şiddetli çatışmaların ardından Cezira eyaletinde de OHAL ilan edilmiş ve 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı.

Ülkenin doğusundaki Gadarif eyaleti valiliği de 16 Aralık'ta HDK'nin Cezira eyaleti ile Gadarif eyaleti arasındaki yolda kontrolü ele geçirmesi nedeniyle olağanüstü hal ilan etmişti.

HDK, 9. ayına giren iç savaşın başından bu yana ilk kez Sudan'ın tahıl ambarı Cezira eyaletinin merkez kenti ve ülkenin dört bir tarafına erişim imkanı tanıyan stratejik konumdaki Vad Medeni'ye saldırmıştı.

Sudan'da taraflar, ülkenin orta kesimindeki başkent Hartum ve Cezira eyaletlerinin yanı sıra batı ve güneybatıdaki eyaletlerde ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Birleşmiş Milletlere göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi, insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da yaklaşık 7 milyon kişi, ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.