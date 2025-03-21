Sudan Ordusu, Hartum Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü geri aldığını duyurdu

Sudan Ordusu tarafından dün yapılan açıklamada, ülkenin başkenti Hartum’un merkezindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünün yeniden orduya geçtiği duyuruldu. Ordu Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) militanlarının yaklaşık 400 metre mesafede olduğunu ve orduya ait birkaç askerin yanı sıra devlet televizyonundan üç gazetecinin de öldüğü bir insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradıklarını belirtti.

Orduya karşı savaşan RSF de sarayın civarlarında kalmaya devam ettiklerini ve bir saldırı başlattıklarını açıkladı.

RSF, 2023 yılının Nisan ayında paramiliter güçlerin silahlı kuvvetlere entegrasyonu üzerine bir anlaşmazlık nedeniyle ordu ile savaşa girmiş Hartum’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı da dahil olmak üzere şehri hızla ele geçirmişti.

Ordu son zamanlarda önemli kazanımlar elde etmiş ve RSF'den ülkenin merkezindeki toprakları geri almıştı. Ülkenin batısında kontrolü pekiştiren RSF, Sudan’ı fiili bir bölünmeye doğru sürükledi.

RSF, kontrol ettiği bölgelerde paralel bir hükümet kurmayı planlıyor, ancak bu hükümetin uluslararası alanda geniş çapta tanınması beklenmiyor. Ordu ve RSF, 2019’da Sudan’ın eski devlet başkanı Ömer el-Beşir’i iktidardan indirmenin ardından birleşmiş, daha sonra ise sivil hükümeti de devirmişti.