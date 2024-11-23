Sudan ordusu, Sinnar eyaletinin merkezi Sinca'nın kontrolünü yeniden sağladı

Ordunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ordu güçlerinin Sinca şehrini yaklaşık 19 aydır çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetlerinden (HDK) geri aldığı belirtildi.

Şehirdeki 17. Piyade Tümen Komutanlığından görüntüler yayımlayan ordu, bölge halkının sevinç gösterileri düzenlediği videolar paylaştı.

Ordu ile yaklaşık 19 aydır çatışan HDK, 24 Haziran'da şiddetli çatışmaların ardından Sinnar, Cezira ve Beyaz Nil eyaletlerini birbirine bağlayan stratejik konumdaki Cebel Moya bölgesinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurmuştu.

HDK, 29 Haziran'da Sinnar eyaletinin merkezi Sinca'nın kontrolünü sağladığını bildirmişti.

Sudan ordusu, 26 Eylül'de başkent Hartum başta olmak üzere çeşitli noktalarda HDK'ye yönelik büyük bir operasyon başlatmıştı.

Ordu, bu operasyonda stratejik konuma sahip Cebel Moya bölgesinde kontrolü yeniden sağlamıştı.

Sinnar eyaleti, ülkenin güneydoğusunda yer alan, Etiyopya ve Güney Sudan ile sınırı olan, tarım ve hayvancılık alanında Sudan'ın en stratejik eyaletlerinden biri.

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.