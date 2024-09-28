Sudan ordusundan ‘büyük operasyon’

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İç savaşın pençesindeki Sudan’da ordunun, 17 aydır çatıştığı paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (RSF) kontrolündeki başkent Hartum'a yönelik büyük bir askeri operasyon başlattığı bildirildi. Perşembe günü şafak vakti yapılan saldırılarda Sudan ordusuna bağlı güçler, başkent Hartum'daki RSF üslerini ve kuzeyindeki Bahri'yi bombaladı.

Görgü tanıkları, ordu birliklerinin Omdurman'daki hükümet kontrolündeki bölgeleri RSF’nin kontrolünden ayıran Nil Nehri üzerindeki iki önemli köprüde yoğun hava bombardımanları ve yoğun çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Ordu Generali Abdül Fettah el Burhan'ın perşembe günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmesinden hemen önce gerçekleşen saldırı, savaşın başından beri çoğunluğu HDK'ların elinde olan başkentteki toprakları geri kazanmak için yapılan ilk hamle olarak tanımlandı. BM’de konuşan el Burhan ise, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Uganda ve Çad üzerinden RSF’ye destek sağladığını belirterek savaşta dahli olduğunu söyledi.