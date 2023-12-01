'Sudan’da tarım' hayali 2 yıl sürdü

Türkiye- Sudan ortaklığında kurulan şirket, tasfiye edildi. 2021’de, yapılan anlaşmalar kapsamında Türkiye’nin Sudan’da tarım yapması için 1 milyon dönümlük arazinin tahsis edildiği duyurulmuştu.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) bağlı ortaklığı olan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketinin tasfiyesine karar verildi. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tasfiye işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yürütülerek ortaklık payından kaynaklı tüm hak ve yükümlülükler TİGEM'e devredilecek.

Ağusstos 2021’de dönemin cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Sudan’la ilişkilerin ilerlediğini belirterek şu açıklamayı yapmıştı: "Tarım alanında Türkiye-Sudan iş birliğini de güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve zatıaliniz başkanlığında dün gerçekleşen verimli temaslar sonucunda Sudan’da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir. Bu miktarın ileride artırılması hususunda da mutabık kalınmıştır."