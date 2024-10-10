Sudan’dan vergisiz eşek eti ithali

Ekonomi Servisi

Türkiye, Sudan'dan tonlarca domuz eti ile tarım ürününü vergisiz ithal etmeye hazırlanıyor. Türkiye ve Sudan Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması kapsamında Cumhurbaşkanına doğrudan yetki verilmesine ilişkin kanun teklifi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Anlaşma, Sudan ile pek çok üründe gümrük vergilerinin kaldırılmasını öngörüyor. İthal edilen ürünlerin niteliği ise AKP iktidarının riyakarlığını bir kez daha ortaya koydu.

İktidar, Sudan ile domuz eti ithalatında vergiyi kaldırmaya hazırlanıyor. Komisyondan geçen anlaşmaya göre Türkiye, Sudan'dan yapılacak 500 ton at, eşek, katır veya 500 ton domuz eti ithalatında vergi almayacak. Anlaşma ile pek çok ürüne de yüzde yüz oranında gümrük indirimi gelecek. Bu ürünlerin arasında, canlı küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, domates, patates, soğan gibi sebzeler, pirinç, buğday, çavdar, mısır ile peynir ve tereyağı gibi süt ürünlerinin yanısıra egzotik hayvanlar da bulunuyor.

Türkiye'de satışı ve kesimi yasak olan at ve eşek gibi hayvanların etlerinin de ithal edilecek ürünler arasında yer alması dikkat çekti. Ayrıca, domuz etine getirilen ithalat indirimi de siyasal islamcı AKP iktidarının ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz günlerde de Tarım Bakanlığı, ünlü bir zincir köfte restoranından alınan numunelerde domuz etine rastlandığını tespit etmiş, firmanın ismi ise açıklanmamıştı. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, konuyu sosyal medya hesabı X'te gündeme getirdi. Gökce, " Türkiye'de tarımsal destekler yetersizken, çiftçilerimiz üretim yapmakta zorlanıp maliyetler altında ezilirken, yerel yönetimler çiftçimizi desteklemek için canla başla çalışırken tarımsal üretimimizi derinden etkileyecek bu anlaşmayı hayret ve şaşkınlıkla karşılıyorum" ifadelerini kullandı. Gökce, "At, eşek ve domuz eti ithalatına kadar ulaşan, sayfalarca süren gümrük indirimleri ile Sudan çiftçisi ve üreticisi kazanırken ne yazık ki bizim çiftçilerimiz ve üreticimiz kaybediyor. TBMM'nin bu teklifi reddetmesini, kendi çiftçimizi ve üreticimizi destekleyecek uygulamaların hayata geçmesini diliyoruz" paylaşımı yaptı.

Yüzde yüz gümrük indirimi ile ithal edilecek ürünlerden bazıları şöyle:

• Maymun, kobay faresi, su kaplumbağası, balina eti, dikburun köpekbalığı gibi egzotik hayvanlar veya ürünleri,

• Levrek, çipura, dil balığı, kalkan, sinağrit, mezgit, uskumru, ton balığı, palamut gibi balıklar,

• Patates, soğan, domates, sarımsak, lahana, marul, bal, havuç gibi sebzeler,

• Pirinç, buğday, arpa, yulaf, mısır, çavdar gibi ürünleri,

• Canlı küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar,

• Peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri.