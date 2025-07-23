Sudani-Rubio görüşmesi: "Irak-Türkiye petrol hattı yeniden açılmalı"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesinde görüşmesinde, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın yeniden faaliyete geçmesi gerektiğine yönelik mesajlar verdi.

Görüşmeye dair yazılı açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio’nun, Irak’taki enerji altyapısına, özellikle ABD şirketlerine ait tesislere yönelik son saldırılardan duyduğu endişeyi dile getirerek, faillerin sorumlu tutulması ve benzer saldırıların engellenmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

Rubio ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) memur maaşlarının düzenli olarak ödenmesi ve Irak-Türkiye boru hattı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlaması gerektiğinin altını çizdi.

Rubio ayrıca, Irak Temsilciler Konseyi’nde görüşülmekte olan Haşdi Şabi Komisyonu yasasına ilişkin ciddi kaygılarını da yineledi. Yasanın kabul edilmesinin, İran nüfuzunu kurumsallaştıracağı ve Irak’ın egemenliğini zayıflatacak silahlı grupları meşrulaştıracağı uyarısında bulundu.

Irak petrolünün Türkiye üzerinden dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan boru hattı, Türkiye’nin 2023’teki uluslararası tahkim kararının ardından kapatılmıştı. ABD, hattın yeniden açılmasını hem ekonomik istikrar hem de bölgesel enerji güvenliği açısından öncelikli görüyor.