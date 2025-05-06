Sudan’ın Port Sudan Limanında patlama: Yangınlar çıktı
Sudan’ın doğusundaki Port Sudan’da, insani yardım malzemelerinin depolandığı Güney Limanı'nda patlamalar meydana geldi ve yangınlar çıktı. Aynı kentteki uluslararası havalimanında da patlama yaşanırken, seferler durduruldu. Olaylara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Sudan'ın idari merkezi konumundaki Port Sudan'da bulunan Güney Limanı'nda patlamalar ve yangınlar meydana geldi.
Ülkenin doğusundaki Port Sudan'da şiddetli patlamalar duyuldu ve Güney Limanı'nda yangınlar çıktı.
Yangınların, yakıt deposuna yapılan saldırı sonrası çıktığı tahmin ediliyor.
Dün İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Sudan'a ulaştırdığı insani yardım malzemeleri bu limanda karşılanmıştı ve burada depolanıyor.
HAVALİMANINA DA SALDIRI
Yerel basındaki haberlere göre de Port Sudan Uluslararası Havalimanı da bir saldırıya maruz kaldı ve seferler askıya alındı.
Sudanlı makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.