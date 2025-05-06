Sudan’ın Port Sudan Limanında patlama: Yangınlar çıktı

Sudan'ın idari merkezi konumundaki Port Sudan'da bulunan Güney Limanı'nda patlamalar ve yangınlar meydana geldi.

Ülkenin doğusundaki Port Sudan'da şiddetli patlamalar duyuldu ve Güney Limanı'nda yangınlar çıktı.

Yangınların, yakıt deposuna yapılan saldırı sonrası çıktığı tahmin ediliyor.

Dün İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Sudan'a ulaştırdığı insani yardım malzemeleri bu limanda karşılanmıştı ve burada depolanıyor.

HAVALİMANINA DA SALDIRI

Yerel basındaki haberlere göre de Port Sudan Uluslararası Havalimanı da bir saldırıya maruz kaldı ve seferler askıya alındı.

Sudanlı makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.