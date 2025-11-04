Sueda Kent Sitesi'ne ilişkin bilirkişi raporu: Dört kamu görevlisine daha sorumluluk tespiti

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 65 kişinin hayatını kaybettiği Sueda Kent Sitesi'ne ilişkin yeni bilirkişi raporu dosyaya girdi. Edinilen bilgiye göre, raporda üç sanık ile iki kamu görevlisine sorumluluk atfedildi, iki kamu görevlisinin ise sorumluluğunun bulunmadığı belirtildi.

Raporda, aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu ve dosyada sanık olarak yer almayan dört kişi hakkında sorumluluk tespiti yapıldığı belirtildi. Binada iki kardeşini kaybeden Hatice Özçiriş, "Derhal bu 4 kamu görevlisi hakkında soruşturma izinleri çıkarılmalı ve ek iddianame hazırlanmalıdır. İki kardeşimi bana veremiyorsanız bari adaleti verin" dedi.

6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'ın Merkez ilçesinde yer alan Sueda Kent Sitesi B Bloku'nun yıkılması sonucu 65 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin müteahhit Mehmet Murat Bulut, müteahhit, mimari proje müellifi ve mimari fenni mesul Muhittin Büyük ile şantiye şefi, statik proje müellifi ve statik fenni mesul Ömer Yılmaz hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada, dosyaya ilişkin olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden bilirkişi raporu talep edildi. Süreç içerisinde, Adıyaman Belediyesi'nde görev yapan Aysel Ertemir, Bedir Leblebici, İrfan Günay Çelik ve Mehmet Bağcı hakkında açılan dava dosyası, diğer dosya ile birleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, beş akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, Mehmet Murat Bulut ve Muhittin Büyük ve Ömer Yılmaz'ın sorumlu olduğu tespit edildi.

RAPORDA İKİ KAMU GÖREVLİSİNE SORUMLULUK ATFEDİLDİ

Bilirkişi raporunda, iki kamu görevlisine sorumluluk atfedildiği, diğer iki kamu görevlisinin ise sorumluluğunun bulunmadığı belirtildi.

Rapora göre, inşaat mühendisi Mehmet Bağcı'nın 6 Ekim 2010 tarihli yapı kullanma izin belgesinde bina mahallini tetkik eden ve onay veren teknik personel arasında yer aldığı, bina projelerinde mimari ve betonarme projeler arasında kat uyumsuzluğu bulunduğu ve bu nedenle Bağcı'nın sorumlu olduğu ifade edildi.

Aynı şekilde, inşaat mühendisi İrfan Günay Çelik'in hem yapı ruhsatında hem de yapı kullanma izin belgesinde imzasının bulunduğu, mimari proje 10 katlı olmasına rağmen betonarme projenin 9 kat üzerinden hazırlandığı tespit edilerek Çelik'in de sorumlu olduğu kanaatine varıldı.

Bilirkişi raporunda, Aysel Ertemir ve Bedir Leblebici'nin yapı ruhsatları ile yapı kullanma izin belgelerinde isim ve imzalarının bulunmaması nedeniyle haklarında sorumluluk değerlendirmesi yapılmadığı ifade edildi.

4 KİŞİ HAKKINDA DAHA SORUMLULUK TESPİTİ YAPILDI

Raporda ayrıca, aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu dört kişi hakkında sorumluluk tespiti yapıldı. Buna göre, 23 Eylül 2008 tarihli yapı ruhsatında imzası bulunan inşaat mühendisi Ferhat Bülent Özer (ruhsatı düzenleyen), imar ve şehircilik müdürü İrfan Günay Çelik (kontrol eden) ve başkan yardımcısı Mahmut Özbek'in (onaylayan) sorumlu olduğu belirlendi.

Aynı raporda, 6 Ekim 2010 tarihli yapı kullanma izin belgesinde imzası bulunan Mehmet Bağcı, ruhsat büro elemanı Fazlı Karakuş, İrfan Günay Çelik ve başkan yardımcısı Ebubekir Fırat için de mimari ve betonarme projelerdeki kat sayısı uyumsuzluğu nedeniyle sorumluluk değerlendirmesi yapılmasının uygun olacağı ifade edildi.

"İKİ KARDEŞİMİ BANA VEREMİYORSANIZ BARİ ADALETİ VERİN"

Binada iki kardeşini kaybeden ve annesiyle enkazdan yaralı kurtulan Hatice Özçiriş, süreci şöyle değerlendirdi:

"6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 1000 gün geçti. Dosyamıza eklenen bilirkişi raporunda, 2'si kamu görevlisi sanık olan, 4'ü ise dosyamızda yer almayan kamu görevlilerine yönelik kusur atfedilmiştir. Derhal bu 4 kamu görevlisi hakkında soruşturma izinleri çıkarılmalı ve ek iddianame hazırlanmalıdır. Buradan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ve Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıda bulunmak istiyorum: Sorumluluğu bulunan müteahhitler, statik proje müellifi, fenni mesul ve tüm kamu görevlileri bir an önce tutuklanmalıdır. İki kardeşimi bana veremiyorsanız bari adaleti verin."