Süheyl Batum'dan Dursun Özbek'e 'Murat Kurum' eleştirisi

Galatasaray'da başkan adayı olan Süheyl Batum, yerel seçimlerde AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a destek olan mevcut başkan Dursun Özbek'i eleştirerek, "Bu camiada, ne bir başkanın ne de bir yönetim kurulu üyesinin bir seçimde adaylardan birinin açık açık lehinde ya da aleyhinde olmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi.

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yönetimindeki toplantının ana gündem maddesi 25 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurul oldu.

Seçimde başkan adayı olan Süheyl Batum, aday listesini tanıttı. Batum, ardından adaylığıyla ilgili sunum yaptı.

OKAN BURUK VE ERDEN TİMUR AÇIKLAMASI

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına zarar vermek istemediklerini dile getiren Batum, başkan adayı olma gerekçeleriyle ilgili şunları söyledi:

"Birinci neden demokrasi. Galatasaray'a yakışan şey demokrasidir. Bizi diğerlerinden ayıran seçimlerimizin büyük bir olgunluk içinde geçmesi, üyelerin birbirine büyük bir saygı içinde olması ve birbirine müsamahalı olmasıdır. Listemizde yer alan hiçbir kişi muhalif veya düşman değil. Sayın Başkan ve yönetim kurulu üyelerine kin de taşımıyoruz. Okan Buruk ve Erden Timur göz bebeğimiz. Muslera efsanemiz. Icardi, Torreira, Abdülkerim, Nelsson, Barış Alper gibi harika bir kombinasyonun ve uyumun kimilerinin gözünden kaçırdığı Galatasaray'ın geleceği konusunda endişeye düşen, bu konuda kazanırsa gereğini kazanamazsa da denetim görevini yapmak isteyen kişileriz. Bu şampiyonluğu herkes kadar istiyoruz. Şampiyonluğumuzun bazı şeyleri gözden kaçırmamızı ve telafisi olmayacak girdabın içinde kalmamızı istemeyen kişileriz. Galatasaray'ın yandaşları, taraftarları ve dostlarıyız."

ÜNAL AYSAL GÖREV ALACAK

Batum, eski başkanlardan Alp Yalman'ın listesinde disiplin kurulu başkanı, Ünal Aysal'ın ise Sportif AŞ Başkanı olarak görev alacağını dile getirdi.

Teknik direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile çalışmak istediklerini aktaran Batum, "Okan Buruk'un ayağının kırıldığı gün o stattaydım. Okan Buruk'un ayağının kırıldığını görüp yüreğinin bir kısmını bırakan bir insanım. Okan Buruk'a karşı olabilir miyiz? Kendisinden o kadar memnunuz ki eğer seçimi kazanırsak Okan Buruk, futbolcularımızla ve bu kombinasyonu sağlayan Erden Timur kardeşimizle beraber olmayı borç, Galatasaraylılık yükümlülüğü biliriz." ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM ELEŞTİRİSİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yerel seçim öncesinde AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a destek vermişti. Özbek, Murat Kurum için "İstanbul için bir şans" demişti.

Batum, konuşmasında Dursun Özbek'e eleştirilerde bulundu. Süheyl Batum şunları söyledi:

"Atatürk ilkelerini, demokrasiyi, bir kültürün, geleneklerin camiasıdır kurumumuz. Bu camiada, sakın bunu bir hakaret olarak söylediğimi sanmayın, ne bir başkanın ne de bir yönetim kurulu üyesinin bir seçimde adaylardan birinin açık açık lehinde ya da aleyhinde olmasını kabul etmiyoruz. Kimse kusura bakmasın! Tabii ki farklı siyasi partilerden insanlar olur, bu açık. Ama o partilerden veya siyasal faktörlerden bir tanesinin doğrudan doğruya, hem de Galatasaray bayrağının ve logosunun altında yapılmasını kesinlikle içimize sindiremedik, sindiremiyoruz. Galatasaray Spor Kulübü bir tek siyasal figürün arkasında ve yanında olur; Mustafa Kemal Atatürk..."