Suhulet ne demek? Suhulet kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük hayatta oldukça sık kullanılan Suhulet kelimesinin sözlük anlamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre Suhulet kelimesinin 2 farklı anlamı bulunuyor. TDK, Suhulet kelimesinin kökenini Arapça olarak belirtiliyor. Peki Suhulet ne demek? Suhulet kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

SUHULET NE DEMEK?

Günümüzde iki farklı anlamda kullanılan Suhulet sözcüğü kolaylık, basitlik anlamına gelmektedir. Suhulet karmaşıklıktan uzak, anlaşılır ve basit bir süreci ifade eder.

SUHULET KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Suhulet kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK’ye göre kökeni Arapça olan Suhulet kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

Kolaylık, basitlik

Uygun ortam

Suhulet kelimesi Türkçe mi?

Suhulet kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre kökeni Arapça olan bir kelimedir. Sühulet kelimesi "Sahîl" kelimesinden türetilmiştir. Karmaşıklıktan uzak, anlaşılır ve basit bir süreci ifade eder.