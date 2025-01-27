Suhulet ne demek? Suhulet kelimesinin TDK Sözlük anlamı ve kullanımı

Türkçe’nin zengin deyim ve kelime dağarcığında yer alan “suhulet”, zarafet, kolaylık ve incelikle yapılan işleri ifade eden bir terimdir. Hem günlük hayatta hem de edebi eserlerde sıkça kullanılan bu kelime, derin bir anlam ve estetik taşır. Peki, suhulet ne demek ve hangi durumlarda kullanılır? İşte, suhuletin anlamı, Türkçe Sözlük’teki tanımı ve kullanım alanları.

SUHULET TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre suhulet, şu şekilde tanımlanır:

Suhulet: Kolaylık, yumuşaklık, naziklik, uygun ortam.

Bu tanım, kelimenin kullanımında önemli bir ipucu verir. Suhulet, zorlukların ustalık ve incelikle aşılmasını ifade eden bir kavramdır.

SUHULETİN KÖKENİ NEDİR?

Suhulet kelimesi, Arapça kökenlidir ve “sehl” kelimesinden türemiştir. Sehl, kolaylık ve basitlik anlamına gelir. Bu kökten türeyen suhulet, işlerin kolaylıkla ve incelikle yapılmasını ifade ederken, aynı zamanda süreci estetik bir şekilde yönetmeyi de ima eder.

SUHULETİN MECAZİ ANLAMI

Suhulet sadece fiziksel kolaylık değil, aynı zamanda psikolojik ve duygusal inceliği de ifade eder. Bu mecazi anlamı, sosyal ilişkilerde ve davranışlarda incelik, zarafet ve kolaylıkla başa çıkmayı ifade eder. Örneğin, bir sorunun suhuletle çözülmesi, hem hızlı hem de nazik bir şekilde hareket etmeyi ima eder.

Örnek Cümle:

“Kriz anında suhuletle yaklaşarak sorunu büyütmeden çözdü.”

Burada, kelime bir duruma kolaylık ve zarafetle müdahale etmeyi anlatır.

SUHULETİN KULLANIM ALANLARI

Suhulet kelimesi, özellikle şu durumlarda kullanılır:

Günlük Hayatta: Gündelik konuşmalarda, işleri kolaylaştıran veya sorunları sakinlikle çözmeyi ifade etmek için kullanılır.

“Suhuletle hareket edersen işleri daha kolay çözersin.”

İş Hayatında: İş dünyasında suhulet, kriz yönetimi veya zorlu süreçleri sakinlikle ve pratik bir şekilde yönetmek anlamında kullanılır.

“Toplantıda suhuletle ilerleyerek anlaşmazlıkları çözdük.”

Sosyal İlişkilerde: İnsanlar arası ilişkilerde suhulet, kırıcı olmadan, incelikle yaklaşmayı ifade eder.

“Konuyu suhuletle açarak onun kalbini kırmamayı başardı.”

Edebiyatta: Osmanlı dönemi edebiyatında ve günümüz Türkçe yazılarında suhulet, estetik bir anlatım aracı olarak sıkça tercih edilir.

“Suhulet, onun her işindeki zarafetle birleşiyordu.”

SUHULET İLE BENZER ANLAMLI KELİMELER NELERDİR?

Suhulet kelimesine yakın anlamlı kelimeler şunlardır: kolaylık, zarafet, incelik, basitlik, pratiklik.

SUHULET İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

Zor bir problemi suhuletle çözmek, insan ilişkilerinde önemli bir beceridir.

Anlaşmazlığı suhuletle hallettikleri için taraflar memnun ayrıldı.

Bu tür krizlerde suhuletle davranmak her zaman işleri kolaylaştırır.

Patron, ekibine suhuletle yaklaşarak motivasyonu artırdı.

Suhulet, Türkçe’nin anlam zenginliğini gösteren ve özellikle zarafet, kolaylık ve incelikle yapılan işleri tanımlayan değerli bir kelimedir. Günlük hayattan iş dünyasına kadar birçok alanda kullanılabilen suhulet, insanın zorluklarla pratik ve zarif bir şekilde başa çıkma yeteneğini ifade eder. Kelimenin kökeni, anlamı ve kullanım alanlarını kavramak, suhuletin günlük yaşamda daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.