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Şuhut’ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 10.09.2023 15:03
  • Giriş: 10.09.2023 15:03
  • Güncelleme: 10.09.2023 15:03
Kaynak: İHA
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Şuhut’ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut Karaadilli beldesi yol istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Şuhut Karaadilli beldesi yolu güzergahında İ.Ö., idaresindeki 03 SG 989 plakalı otomobil ile İ.S. idaresindeki tescilsiz motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü İ.S., yaralandı.

Kazayı gören çevredeki yurttaşların 112 Acil servis ekipleri ve jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı olan motosiklet sürücüsü İ.S.’yi Şuhut Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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