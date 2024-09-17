Suikast girişimi görünümünde olay: Trump’a saldırı bilmecesi

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ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın 13 Temmuz’da kulağından yaralandığı suikast girişiminin ardından dün de ikinci bir suikast tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi. Trump'ın Florida’da golf oynadığı sırada tüfekle nişan alan kişi, Gizli Servis ajanları tarafından fark edildi. FBI'dan yapılan açıklamada, “golf sahasının dış sınırındaki çalılıkta bulunan bir nişancıya bir ya da daha fazla FBI ajanları tarafından ateş açıldığı” ve söz konusu kişinin siyah bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Açıklamada, “Söz konusu kişinin ajanlarımıza ateş açıp açmadığı konusunda emin değiliz. Eski Başkana yönelik bir suikast girişimi görünümündeki olayla ilgili soruşturmalar sürüyor” denildi. Olay yerinde AK-47 tipi bir tüfek ve iki aksiyon kamerası bulunduğu açıklandı.

Şüpheli Wesley Routh gözaltına alındı.

TRUMP: GÜVENDEYİM

Daha sonra gözaltına alınan 58 yaşındaki Ukrayna aktivisti Ryan Wesley Routh'un 2022 yılında Ukrayna'ya destek vermek üzere gittiği Kiev'de bir röportaj yaptığı bildirildi. Olayın duyulmasının hemen ardından açıklama yapan Trump, “Korkmayın. Güvende ve iyi durumdayım. Kimseye bir şey olmadı. Tanrı'ya şükür!” ifadelerini paylaştı. Başkan Yardımcısı ve rakip Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris, Trump'ın güvende olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu açıkladı. Başkan Joe Biden da “Ülkemizde siyasi şiddete, şiddetin hiçbir türüne yer yoktur” açıklaması yaparak Trump'ın korunması için Gizli Servis'e her tür imkanın sağlanmasına devam edilmesi talimatı verdiğini kaydetti.

Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki bir kampanya etkinliği sırasında, konuşma yaptığı kürsünün yakınında bir çatıdan açılan ateş sonucu sağ kulağından yaralanmış, kurşunun kulağını teğet geçmesi üzerine suikast girişiminden sağ kurtulmuştu.