Suikastla öldürülen Haniye, Katar'da defnedilecek

Tahran'da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye'nin cenazesi Tahran'da düzenlenecek törenin ardından Katar'ın başkenti Doha'da defnedilecek.

İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar'da defnedilecek.

İsmail Haniye'nin cenaze töreninin ilk olarak Tahran'da yapılacağı, ardından ardından defnedilmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya nakledileceği belirtildi.

Hamas'tan yapılan açıklamada "İsmail Haniye'nin naaşı yarın öğleden sonra Tahran'daki canaze töreninin ardından Doha'ya nakledilecek. Cuma günü Katar'ın başkentinde defnedilecek" denildi.

HANİYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.