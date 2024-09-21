Şükret, verginle Diyanet’i zengin et: Diyanet’ten 407,8 milyon TL’lik vergi geliri

Dev bütçesi ve bütçesinden yaptığı hoyrat harcamalarla tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vergi geliri hesaplandı. Sayıştay denetimleri yurttaşa, “Aza tamah edin” önerisi sunan Diyanet’in yurttaştan topladığı paranın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Sayıştay denetçileri, Diyanet’in mali hesaplarına mercek tuttu. Denetimler ile Diyanet’in vergi gelirleri de ortaya konuldu.

GELİRİN BÜYÜĞÜ VERGİDEN

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılında toplam 585 milyon 595 bin 508 TL gelir elde etti. Toplam 585,5 milyon TL’lik gelirin 407 milyon 834 bin 475 TL’si vergi gelirlerinden oluştu.

Şükür öğüdü verilen yoksul yurttaşın paralarıyla elde edilen 407,8 milyon TL’lik vergi gelirinin yanı sıra Diyanet’in diğer bazı gelir kalemleri şöyle sıralandı:

>> Bağış, yardım ve özel gelirler: 75,3 milyon TL

>> Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri: 13,8 milyon TL

>> Diğer gelirler: 84,7 milyon TL

DUDAK UÇUKLATAN GELİR

Diyanet’in 2020-2023 döneminde elde ettiği gelirin büyüklüğü ise dudak uçuklattı. 2023’te 407,8 milyon TL’lik vergi geliri bulunan başkanlığın 2022 yılında 462,9 milyon TL, 2021 yılında 937,1 milyon TL ve 2020 yılında ise 738 milyon TL vergi geliri bulunduğu bildirildi.

GELİR-GİDER DENGESİZLİĞİ

Başkanlığın 2023 yılındaki gelir ve gider dengesi de Sayıştay ile paylaşıldı. 2023’te net 340 milyon 209 bin TL gelir elde eden Diyanet’in, 11 milyar 426 milyon 960 bin TL’lik de gideri bulunduğu belirtildi. Buna göre, başkanlığın gelir ve giderleri arasındaki fark eksi 11 milyar 86 milyon 750 bin TL olarak gerçekleşti.