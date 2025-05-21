Şükriye Aci ve diğer müştekiler, Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetlerini geri çekti

Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 müşteki hem Timur Cihantimur hem de Eylem Tok hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğine dair bir dilekçe sundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili gelişmeyi EkolTV aktardı. Buna göre; Aci’nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 müşteki hem Timur Cihantimur hem de Eylem Tok hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğine dair bir dilekçe sundu. Müştekilerin sunduğu dilekçede, “Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir” ifadesi dikkat çekti.

OĞUZ MURAT ACİ'NİN ANNE VE BABASINDAN TEPKİ

Canlı yayına bağlanan Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, "Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim” dedi. Baba Aci, "Benim bu davadan beklentim en ağır cezayı alacaklar. Örnek olacak bu dava" dedi.

Gazeteci Rojda Altıntaş'a konuşan anne Pervin Aci de “Benim gelinimin altında 2 milyonluk otomobil var. Geçimi çok lükstü. Göktürkler’de ona daire verdim. Aylık 50 binin üzerinde maaşı var. Bir sürü kiradan gelir alıyor. Ona verdiğimiz villadan taşındı, annesinin yanına, giriş kata taşındı; sırf para alabilmek için. Oğlumun kanında boğulsunlar. Oğlumun kanını sattı. O iki üç senelik kocasını bıraktı. Helal etmiyorum” dedi.

“Oğlumun kanını sattı”



Oğuz Murat Aci’nin annesi Pervin Aci ile konuştum:



“Benim gelinimin altında 2 milyonluk otomobil var. Geçimi çok lükstü. Göktürkler’de ona daire verdim. Aylık 50 binin üzerinde maaşı var. Bir sürü kiradan gelir alıyor. Ona verdiğimiz villadan taşındı,… pic.twitter.com/itMW3qlbRh — Rojda Altintaş (@rojdaaltintas) May 21, 2025

NE OLMUŞTU?

1 Mart 2024’te arızalanan ATV'yi yol kenarına çeken bir gruba otomobil çarpmıştı. Yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Timur Cihantimur ve anne Eylem Tok’un yurtdışına kaçmasını sağladığı iddiasıyla Bülent Cihantimur’un şirket çalışanı olan Ayşe Ceren Saltoğlu bir süre tutuklu kalmıştı.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

18 Haziran'da mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.