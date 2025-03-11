Şükrü Genç kimdir? Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kariyeri ve siyasi hayatı

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, sabaha karşı evi basılarak gözaltına alınması sonrası Şükrü Genç kimdir sorusu araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli hakkında "DHKP-C’ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları" suçlamasıyla 11 Mart 2025'te gözaltı kararı verildi. Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kariyeri ve siyasi hayatı ise sabah gerçekleşen gözaltının sonrasında gündemde. Peki, Şükrü Genç kimdir? İşte eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kariyeri ve siyasi hayatı!

ŞÜKRÜ GENÇ KİMDİR?

Şükrü Genç, 1954 yılında Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde doğdu. İlköğrenimini 1965 yılında Şair Nigar İlkokulu’nda, orta öğrenimini 1969 yılında Emirgan Ortaokulu’nda, lise eğitimini ise 1973 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü’nde başladı, ancak daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ne geçiş yaparak 1982-1983 yıllarında mezun oldu.

Şükrü Genç, mezuniyetinin ardından Libya’da iki yıl boyunca çalıştı. Irak’ta bir inşaat firmasında şantiye şefi ve proje müdürü olarak görev aldı. 1987 yılında özel sektörde profesyonel yönetici olarak görev aldı. 1989 yılında kendi şirketini kurarak inşaat sektöründe çeşitli projeler gerçekleştirdi. 2009'dan 2024'e kadar toplamda üç dönem Sarıyer Belediye Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmüş olan Şükrü Genç, evli ve üç çocuk babasıdır.

ŞÜKRÜ GENÇ'İN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Şükrü Genç'in siyasi kariyerinde öne çıkan başlıklar şu şekilde: