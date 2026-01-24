Giriş / Abone Ol
“Şükür” çağrısından kumar masasına: MHP Aydın’da görevden alınan Alıcık'ın yerine yeni başkan atandı

Kumar oynadığı görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından görevden alınan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın yerine Osmangazi Cihangiroğlu atandı. Haberi MHP'li Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Güncel
  • 24.01.2026 13:00
  • Giriş: 24.01.2026 13:00
  • Güncelleme: 24.01.2026 13:25
Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli ve Osmangazi Cihangiroğlu

Kıbrıs’ta kumar oynadığı görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından istifa ettiğini açıklayan ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından görevden alınan Haluk Alıcık'ın yerine Osmangazi Cihangiroğlu atandı.

Atamayı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yalçın, açıklamasında, “Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanlığı görevine Osmangazi Cihangiroğlu atanmıştır. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERİN TALEPLERİNE "ŞÜKÜRSÜZLÜK" DEMİŞTİ

Haluk Alıcık, daha önce Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen bir basın toplantısında yaptığı açıklamalarla kamuoyunun tepkisini çekmişti. Emeklilerin maaş artışı taleplerini “şükürsüzlük” olarak nitelendiren Alıcık, “Bu millet bir kere haline şükretmiyor. Para ile ilgili beklentiler çoğalıyor. Şükürsüzlük bu memleketin sonu olacaktır, ben ondan korkuyorum” demişti.

Bu açıklamaların ardından kısa süre sonra Alıcı’nın Kıbrıs’ta kumar oynadığı görüntüler ortaya çıkmış, Alıcık, “Bana itibar suikastı yapıyorlar. Benim kumarla işim olmaz” diyerek kendini savunsa da MHP yönetimi yaptığı açıklamayla Alıcık'ın görevden alındığını duyurmuştu.

