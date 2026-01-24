“Şükür” çağrısından kumar masasına: MHP Aydın’da görevden alınan Alıcık'ın yerine yeni başkan atandı

Kıbrıs’ta kumar oynadığı görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından istifa ettiğini açıklayan ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından görevden alınan Haluk Alıcık'ın yerine Osmangazi Cihangiroğlu atandı.

Atamayı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yalçın, açıklamasında, “Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanlığı görevine Osmangazi Cihangiroğlu atanmıştır. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanlığı görevine Osmangazi Cihangiroğlu atanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) January 24, 2026

EMEKLİLERİN TALEPLERİNE "ŞÜKÜRSÜZLÜK" DEMİŞTİ

Haluk Alıcık, daha önce Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen bir basın toplantısında yaptığı açıklamalarla kamuoyunun tepkisini çekmişti. Emeklilerin maaş artışı taleplerini “şükürsüzlük” olarak nitelendiren Alıcık, “Bu millet bir kere haline şükretmiyor. Para ile ilgili beklentiler çoğalıyor. Şükürsüzlük bu memleketin sonu olacaktır, ben ondan korkuyorum” demişti.

Bu açıklamaların ardından kısa süre sonra Alıcı’nın Kıbrıs’ta kumar oynadığı görüntüler ortaya çıkmış, Alıcık, “Bana itibar suikastı yapıyorlar. Benim kumarla işim olmaz” diyerek kendini savunsa da MHP yönetimi yaptığı açıklamayla Alıcık'ın görevden alındığını duyurmuştu.