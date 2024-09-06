Sükût ne demek? Sükût kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük hayatta oldukça sık kullanılan sükût kelimesinin sözlük anlamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre sükût kelimesinin tek anlamı anlamı bulunuyor. TDK, sükût kelimesinin kökenini Arapça olarak belirtiliyor. Peki sükût ne demek? Sükut kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

SÜKÛT NE DEMEK?

Günümüzde tek anlamda kullanılan sükût sözcüğü susma, konuşmama, bir kişinin söz söylememesi anlamına gelmektedir.

SÜKÛT KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Sükût kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK’ye göre kökeni Arapça olan sükût kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

susma, konuşmama, söz söylememe

Sükût kelimesi Türkçe mi?

Sükût kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre kökeni Arapça olan bir kelimedir. Sükût kelimesinin için cümle içinde örnek kullanımı: