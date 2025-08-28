Giriş / Abone Ol
Sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 28.08.2025 15:48
  • Giriş: 28.08.2025 15:48
  • Güncelleme: 28.08.2025 15:48
Kaynak: İHA
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkıp sulama kanalına devrilen traktör sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Turgutlu’ya bağlı Urganlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Çağal (43) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri, itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Çağal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

