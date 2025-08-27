Sulama kanalına düşen cep telefonunu almak isteyen kişi hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düşen cep telefonunu bulmak için sulama kanalına giren kişi akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düşen cep telefonunu bulmak için sulama kanalına giren vatandaş akıntıya kapılarak boğuldu.
Levent Mahallesi'ndeki Tahir Aslan Köprüsü'nden yaşanan olayda Faruk Demir, cep telefonunu sulama kanalına düşürdü. Telefonunu bulmak için suya giren Demir'in bir süre sonra akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Dalgıç polisler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda Demir'in cansız bedenine ulaştı.
Kanaldan çıkarılan Demir'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.