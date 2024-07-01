Sulama kanalına giren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan 13 yaşındaki İbrahim Alpak boğuldu.

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 13 yaşındaki İbrahim Alpak hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Anaz Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana gelen olayda serinlemek için sulama kanalına giren İbrahim Alpak akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Alpak'ın kaybolduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık ve dalgıç polisler sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Alpak'ın cansız bedeni, suya girdiği yerden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulundu.

Alpak'ın cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.