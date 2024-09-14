Sulama kanalına giren 3 arkadaştan 1'i boğuldu

​Olay, saat 16.00 sıralarında Çukurova ilçesindeki Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Genç yaşlardaki 3 arkadaş serinlemek için bölgede bulunan sulama kanalına girdi. Aralarından biri, bir süre sonra çırpınmaya başlayıp yardım istedi. Diğer iki arkadaş, sudan çıkarak gözden kaybolan arkadaşları için polise ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği ekipleri kanalda arama çalışması başlattı. Dalgıç polisler, gencin cansız bedenini kanala girdiği noktadan 2 kilometre uzaklıkta buldu.

Ekiplerin sudan çıkardığı gencin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, 2 arkadaşı ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.