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Sulama kanalına uçan otomobil, vinçle çıkarıldı

Ajans Haberleri
  • 30.07.2025 14:42
  • Giriş: 30.07.2025 14:42
  • Güncelleme: 30.07.2025 14:42
Kaynak: İHA
Sulama kanalına uçan otomobil, vinçle çıkarıldı

Bolu’da gece saatlerinde sulama kanalına uçan otomobil, sabah saatlerinde bulunduğu yerden çekici yardımıyla kurtarıldı.
Kaza, gece saatlerinde Sandallar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 ABG 061 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, otomobili kanal içerisinde bıraktı.
Kanal içerinde kalan araç, sabah saatlerinde vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

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