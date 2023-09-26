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Sulama kanalında kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı

Hatay'da, sulama kanalında kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Güncel
  • 26.09.2023 12:13
  • Giriş: 26.09.2023 12:13
  • Güncelleme: 26.09.2023 17:46
Kaynak: AA
Sulama kanalında kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı
Fotoğraf: AA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, dün sulama kanalında kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Abdülkadir Yar, dün (25 Eylül)  Tayfur Sökmen Mahallesi'nde bulunan sulama kanalına girdi.

Bir süre sonra çocuğun çırpınarak kaybolduğunu görenler durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama ekibi tarafından sulama kanalında arama çalışması yapıldı.

Dün hava karardıktan sonra ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla yeniden başlatıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla sulama kanalında Yar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yar'ın cansız bedeni Reyhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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