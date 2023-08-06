Sulama tankerine çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde minibüsün sulama tankerine çarptığı kazada sürücü G.P., yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, Dumlupınar Mahallesi Doğanlar Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarındaki bitkileri sulayan İ.D. idaresindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 41 PB 781 plakalı sulama tankerine, aynı yönde giden G.P. idaresindeki 55 AGC 963 plakalı minibüs çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs sürücüsü G.P., aracının içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan G.P.'yi bulunduğu yerden kurtardı. G.P., sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.