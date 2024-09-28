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Suların çekildiği Balıklı Göleti'nde yüzlerce balık öldü

Yağışların azalmasıyla birlikte göletlerdeki su miktarı tehlikeli seviyelere düşerken, Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Balıklı Sulama Göleti'nde yüzlerce balık öldü.

Çevre
  • 28.09.2024 17:34
  • Giriş: 28.09.2024 17:34
  • Güncelleme: 28.09.2024 17:37
Kaynak: AA
Suların çekildiği Balıklı Göleti'nde yüzlerce balık öldü
Fotoğraf: AA

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü.

Balıklı köyündeki gölette yağışların az olmasından dolayı sular çekildi.

Suların çekilmesiyle birlikte birçok balık ölürken, bazıları da balçığa saplandı.

Balıklı köyü sakinlerinden Şerafettin Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Göletin kurumasıyla balık ölümleri ve çevre kirliliği yaşandı. Pis koku ve sinekler köy halkını rahatsız etmeye başladı. Göletin kurumasından dolayı biber üreticileri de zor durumda. Buna yetkililerin çözüm bulmasını istiyorum" dedi.

Özçelik, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin (HAYDİ) gölete gelerek incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

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