Şule Aydın ve Murat Ağırel’e motosikletli saldırı ihbarı!

Çetelerle ilgili yaptıkları haberlerle son dönemde sıkça konuşulan Onlar TV programcıları gazeteci Şule Aydın ile gazeteci Murat Ağırel'e yönelik saldırı ihbarı olduğu ortaya çıktı.

İhbar İngilizce bir mesajla Timur Soykan'a geldi.

Gelişmeyi, gazeteci Şule Aydın, dünkü Onlar TV yayınında paylaştı.

"Önümüzdeki yıllarda terörden daha çok konuşacağımız şey sokak çeteleri" dedi ve ardından aldıkları saldırı tehditlerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bu meseleyi söyleyip söylememek konusunda ekip içi bir tartışmamız olmuştu. Ortak fikirde değildik, ben bunu açıklamama taraftarı olmuştum. Çünkü benim annemin bir gece tedirgin yatması her şeyden daha önemli fakat bugün biz bir suç duyurusunda bulunduk, Murat ve ben... Bu bilgiyi, haberi size emanet etmek istiyoruz. Bir emanetimiz de savcılığa, biz bunu onlara emanet etmiş olduk. Bundan sonra başımıza gelecek her şeyden de kimin sorumlu olduğunu da ortaya koymuş olduk. Bize gelen bir ihbar var; Murat’a ve bana yönelik motosikletli bir saldırının, hangi noktada gerçekleşeceğini de söyledikleri ve tetikçilerin tutulduğunu söyledikleri bir ihbar var. Biz bu ihbarı savcılıkla paylaştık. Şikayette bulunduk. Bundan sonrası onlara emanet."

AV ERSÖZ: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Şule Aydın ve Murat Ağırel’in avukatlarından Hüseyin Ersöz, konuyla ilgili X hesabından bir paylaşımda bulundu.

Saldırı ihbarıyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu belirten ve dilekçenin görselini paylaşan Ersöz, “Kamuoyunun yakından takip ettiği gazetecilere yönelik bu tehditlerin ciddiye alınması, yakın zamanda gerçekleşen örneklerden de yola çıkarak telafisi mümkün olmayacak bir durumun önüne geçilmesi için etkili bir soruşturma süreci gerçekleştirilmesi beklentimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz” dedi.

Ersöz’ün paylaşımında, saldırı ihbarının yabancı bir ülkeden İngilizce dilinde bir mesajla Soykan’a iletildiği görüldü. Suç duyurusu dilekçesinde metnin Türkçe çevirisi de yer aldı.

İhbardaki iddiaya göre, kimi kamu görevlileri de işin içinde; saldırıyı planlayanların, "İstanbul Emniyeti'nde üst düzey bir polis ile Şişli ve Beyoğlu Emniyet Müdürlüklerinden polislerle temas halinde olduğu" öne sürülüyor.