Süleyman Bülbül kimdir? CHP Milletvekili Süleyman Bülbül’ün kariyeri ve siyasi hayatı

Süleyman Bülbül kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Süleyman Bülbül’ün kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Süleyman Bülbül Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Süleyman Bülbül’ün kariyeri ve siyasi hayatı!

SÜLEYMAN BÜLBÜL KİMDİR?





Süleyman Bülbül, 1964 yılında Denizli’nin Buldan ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Aydın Barosu’na bağlı olarak serbest avukatlık yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

SÜLEYMAN BÜLBÜL’ÜN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Süleyman Bülbül’ün kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: