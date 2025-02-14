Süleyman Bülbül kimdir? CHP Milletvekili Süleyman Bülbül’ün kariyeri ve siyasi hayatı
Süleyman Bülbül kimdir sorusu CHP Milletvekili Süleyman Bülbül’ün kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Süleyman Bülbül’ün kariyeri ve siyasi hayatı!
Süleyman Bülbül kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Süleyman Bülbül’ün kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Süleyman Bülbül Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Süleyman Bülbül’ün kariyeri ve siyasi hayatı!
SÜLEYMAN BÜLBÜL KİMDİR?
Süleyman Bülbül, 1964 yılında Denizli’nin Buldan ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Aydın Barosu’na bağlı olarak serbest avukatlık yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
SÜLEYMAN BÜLBÜL’ÜN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Süleyman Bülbül’ün kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- 1987: Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) siyasi hayatına başladı.
- 1992-1994: CHP Nazilli İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
- 1994-1999: CHP Nazilli Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev aldı.
- 1994-2000: Üç dönem Aydın Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
- 2000-2010: Aydın Barosu Nazilli Baro Temsilcisi olarak görev aldı.
- 2004: CHP Nazilli Belediye Başkan Adayı oldu.
- 2010: CHP Nazilli İlçe Başkanı ve Kurultay Delegesi olarak görev yaptı, Tüzük Komisyonu Üyesi oldu.
- 2011-2015: CHP Aydın Milletvekili Aday Adayı oldu.
- 2012-2014: CHP Aydın İl Başkan Vekilliği görevini yürüttü.
- 2018: TBMM 27. Dönem CHP Aydın Milletvekili seçildi.
- 2023: TBMM 28. Dönem CHP Aydın Milletvekili olarak yeniden seçildi.
- 2023: CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
- 2024: TBMM Adalet Komisyonu üyesi
- 2024: CHP Grup Sözcüsü