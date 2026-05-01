Süleyman Soylu: 2028’den sonra bana bir kişi 1 gün siyaset yaptıramaz

AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun, AKP grup toplantısında bir basın mensubunun sorusuna yanıt vermeyip, müdahalede bulunduğuna yönelik tartışma yaşanmıştı. Soylu, tv100 canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Grup toplantılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kürsüsü olduğunu belirten Soylu, bu nedenle toplantı sırasında günlük bir meseleye ilişkin soruya yanıt vermeyi doğru bulmadığını söyledi.

"BEN SİYASETİ ZİHNİMDE BIRAKMIŞ DURUMDAYIM"

Meclis’e sık gitmediğini ve döneminin sonunu beklediğini ifade eden Soylu, "Ben Meclis’e gücüm yettiğince gidebiliyorum. Haftada bir Meclis’e giderim ama çok da gitmem. Çünkü dönemimin sonunu bekliyorum. Dönemim bitince, veleddalin amin. Ben siyaseti zihnimde bırakmış durumdayım ama davamı, Erdoğan’a bağlılığımı ve fikrimi bırakmam" dedi.

Çocukluğundan bu yana siyasetin içinde olduğunu söyleyen Soylu, siyasi pozisyon için siyaset yapmadığını belirterek, "Benim bir fikrim var. Ben siyasi bir pozisyon için siyaset yapmadım. Bunu Türkiye’de birilerine anlatabilmem çok zor" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN’IN KÜRSÜSÜNÜ İŞGAL ETMEK OLUR"

Grup toplantısında kendisine soru sorulmasına tepki gösteren Soylu, toplantının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını dinlemek için yapıldığını söyledi. Soylu, "Grup toplantısı kimin kürsüsüdür? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kürsüsüdür. Ben oraya bir milletvekili olarak gidiyorum. Erdoğan’ı dinlemek için oraya gidiyorum, bize vereceği mesajı dinlemek için gidiyorum" dedi.

Gazetecinin kendisine soru sormasının Erdoğan’ın gündemini gölgeleyebileceğini savunan Soylu, "Bir gazetecinin günlük bir meseleyle ilgili grup toplantısında bana soru sorması ve benim cevap vermem, Erdoğan’ın kürsüsünü ve gündemini işgal etmek olmaz mı? Bu bir işgal hareketi olur, ben öyle düşünüyorum" diye konuştu.

"GÜLİSTAN DOKU AYAKÜSTÜ SORULACAK BİR SORU MUDUR?"

Gülistan Doku dosyasına ilişkin sorunun grup toplantısında ayaküstü sorulmasını doğru bulmadığını belirten Soylu, gazetecinin kendisine kamerayla çok yaklaştığını söyledi. Soylu, "Gülistan Doku ayaküstü sorulacak bir soru mudur? Bu böyle mi olur? Benim orada konuşmam doğru değil. Geldi oraya neredeyse kamerayı gözümün içine sokarak sordu" ifadelerini kullandı.

Soylu, olay anında gazeteciyi tanımadığını belirterek, "'Sen kimsin?' dedim, buna bozuldu. 'Kardeş sen izin aldın mı?' dedim, 'Bizim usulümüz böyle' dedi. Ben Doğan Şentürk’ü de aradım. Durumu anlattım, doğru bulmuyorum dedim" diye konuştu.

"2028'DEN SONRA BANA BİR GÜN SİYASET YAPTIRAMAZLAR"

Soylu, açıklamasının sonunda siyasi geleceğine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı. "2028’den sonra bana bir kişi 1 gün siyaset yaptıramaz" diyen Soylu, elinde bilgi ve belge olanların bunları ortaya koyması gerektiğini söyledi. Soylu, "Elinde bilgisi olan, belgesi olan ortaya koymayan namerttir" ifadelerini kullandı.