Süleyman Soylu: Biz şüphe edenlerden değiliz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de DEM Parti Grubu ile Meclis'te tokalaşmasıyla başlayan ve PKK lideri Abdullah Öcalan için çağrı yapmasıyla devam eden yeni süreç ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek paylaşımında bulundu.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Bahçeli tarihi bir liderlik örneği ortaya koyuyor. Dünya bir kırılma döneminden Türkiye ise keskin bir kavşakta birçok tehlikenin ortasından geçiyor. Gelecek nesillere “terörsüz Türkiye” bırakalım diyen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile tecrübe, birikim, fedakarlık ve bilgelikleriyle yeni bir yol açıyorlar" dedi.

"Bu yol; birlik, kardeşlik, medeniyet ve Güçlü Türkiye yoludur" diyen Soylu, "Buna inancımız tamdır. Devlet Bahçeli’ye inancımız tamdır. Recep Tayyip Erdoğan’a inancımız tamdır. Onların birlikteliği, kurulan bütün tuzakları bozacak, gelecek nesillerimize emin bir Türkiye bırakacaktır" ifadelerini kullandı.

Soylu, şunları söyledi: "Siyaset de olsak da olmasak da ceddimizden biz “Büyük Türkiye” davasının mensubuyuz. Kim dönerse dönsün biz davamızdan dönmeyiz. 'Biz şüphe edenlerden değiliz'."