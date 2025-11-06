Süleyman Soylu: Bizden kim Özel'le muhatap olursa "it köpek" muamelesi yaparım

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, bundan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile muhatap olup ilişki kuran AKP'lilere "it köpek" muamelesi yapacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ümraniyet mitinginde söylediği sözlerin yankıları sürüyor.

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu X hesabından yaptığı açıklamada, "Özgür Özel’le bugünden sonra (bizden) kim muhatap olur kim ilişki kurarsa o kişiye “it köpek” muamelesi yaparım" dedi.

Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel’le bugünden sonra (bizden) kim muhatap olur kim ilişki kurarsa “Tayyip Erdoğan’ın iti köpeği” sözünü kendi üzerine almış olur.

Şahsen ben de o kişiye “it köpek” muamelesi yaparım.

Demedi demeyin."

NE OLMUŞTU?

Özel, 5 Kasım Çarşamba günü Ümraniye'de gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde İmamoğlu'nun afişlerinin engellenmek istendiğini açıklamış ve "Ümraniye'de Ekrem Başkan'ın resmi olan afişlerimizi astırmamaya kalkıyorlar. Resminden korkuyorlar. O resme efelik yapmakla, aileye kötülük yapmakla kahraman olunmaz. Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, itine köpeğine sahip çık!" diye konuşmuştu. Özel'in sözlerinin ardından soruşturma başlatılırken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tazminat davası açmıştı.