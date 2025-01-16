Süleyman Soylu: Bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağım

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, siyaseti bırakacağını açıkladı.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu’ndan katıldığı programda açıklamalarda bulunan Soylu, siyaseti bırakacağına ilişkin iddialara yanıt verdi.

"Ben daha önceden söyledim, Tayyip Erdoğan siyaseti bırakacağı gün bırakırım" diyen Soylu, "Liderimiz liderimizdir. Davamız davamızdır. Milletvekilliği son dönemimi ben faydalı olamıyorum, kendime ait öz eleştirim var deseler 'Ne olursunuz beni azad edin' diyeceğim. Ben kavlime sadığım, bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağım. Cumhurbaşkanımızın seçilmesi için ben davamın eriyim, en ufak bir sitemim de söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgili tartışmalara da değinen Soylu, "Merkel’den sonra Almanya ne oldu? Aşağı doğru göçüyor. Göç, enerji dahil birçok politikada ,tedarik zincirlerinin yönetimi dahil olmak üzere hiçbir politikada başarılı olamadılar. Alparslan varken liderlik tartışıldı mı? Fatih varken liderlik tartışıldı mı? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Dünya çok kritik bir evreden geçiyor. Tecrübe ve bilgiye ihtiyacımız var. ABD'de iki dönem var diye biz iki dönem getirdik. Lider olmayınca sistem bir işe yaramıyor" ifadelerini kullandı.

Soylu, şunları söyledi: "İki dönem kuralı var diye bir maveraya sokmak çok yanlış olur. CHP madem o kadar çok kendine güveniyor, kendi adaylarının bizi yenebileceğini düşünüyor buyurun desin... Hadi bakalım, madem biz ekonomide zorluklar yaşattığımızdan galip gelebileceklerini düşünüyorlar... Deniz Baykal’ın yaptığını CHP'nin bugün yapması gerekir. Deniz Baykal, Tayyip Erdoğan’ın yasağının kalkması konusunda demokratik bir adım attı, ABD'de de bu oldu. CHP bundan niye kaçar? Niye böyle bir şey ortaya koyar? Demokratik bir ülkeyiz, bu noktada Türkiye'nin bu demokratik tercihinden kısıtlanmaması gerektiğini düşünüyorum."